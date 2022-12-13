В Петербурге усилят охрану соцобъектов под Новый год

В Петербурге усиливают антитеррористические меры в условиях повышения угрозы диверсий и терактов.

Охрану усилят на объектах промышленных предприятий, топливно-энергетического, атомного, энергопромышленного и транспортного комплексов, а также в школах, детских садах, больницах и других местах массового скопления народа. Коснется усиление мер безопасности и городского транспорта.

По словам губернатор Александра Беглова, обстановка в Петербурге стабильная и контролируемая. В 2022 году в городе не допустили ни одного теракта. Вместе с тем, власти хотят быть готовыми к любому развитию ситуации.