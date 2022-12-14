МЧС просят о возобновлении регулярных проверок бизнеса из-за частных пожаров

Зампред думского комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный просит главу МЧС Александра Куренкова рассмотреть предложение по возобновлению регулярных проверок бизнеса на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

Депутат Госдумы Анатолий Выборный призвал главу МЧС России Александра Куренкова возобновить регулярные проверки бизнеса из-за частых пожаров в стране, пишут «Известия», ссылаясь на письмо парламентария.

Выборный отметил, что в стране в последнее время горят огромные бизнес-объекты. По словам депутата, в них, как выясняется, не было проверок МЧС. Причинами возгорания ТЦ являются несоблюдение правил противопожарной безопасности и халатность работников, которые ответственны за противопожарную безопасность, уточнил народный избранник.

В марте этого года кабмин РФ ввел мораторий на проведение проверок бизнеса, исключением стал небольшой закрытый список объектов в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.

Депутат подчеркнул, что отметил, что мораторий призван избавить предпринимателей от лишней нагрузки в ходе восстановления от санкционных потрясений. Однако несоблюдение правил противопожарной безопасности угрожает жизням и здоровью большого числа людей, добавил парламентарий.

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— При всем уважении к предпринимателям здесь все же речь должна идти о персональной ответственности как руководителей бизнеса, так и отвечающих за пожарную безопасность, — сказал Выборный.

По его мнению, власти должны придерживаться принципа «Доверяй, но проверяй».