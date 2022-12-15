«Дети спят в одежде под двумя одеялами»: что в Тихвине творится с отоплением?

В редакцию ivbg обратились жители одного из домов первого микрорайона в Тихвине, в котором проблемы с отоплением. По словам обратившихся, в течение последних трех недель батареи чуть теплые, а на улице уже минусовая температура.

Проблемы с отоплением продолжаются с конца ноября в доме №22 в первом микрорайоне Тихвина. Жители неоднократно обращались в УК «Жильё» и к дежурному городской администрации с просьбой решить вопрос с отоплением. Управляющая компания в ответ на запросы горожан сообщила, что нет перепада давления в системе.

«В телефонном разговоре с ЖКО-1 получил ответ: «Виноваты теплосети». Теплосети отвечают, что все у них в норме, все вопросы к УК. В данном вопросе концов не найти. Звоним каждый день и мы, и соседи, и другие жители города, результата нет. Остается обогревать квартиру обогревателями и газом, что небезопасно. Мало того, что платим за отопление, так в добавок к этому, еще и газ с электричеством тратим для того же отопления», — поделился Сергей.

Другие жители города тоже недовольны тем, что, несмотря на то, что Тихвинскому району в начале декабря был выдан «Паспорт готовности к отопительному периоду 2022-2023», в городских домах есть проблемы с отоплением. Об этом в соцсети «ВКонтакте» выложили соответствующий пост, где тихвинцы выразили свое отношение к происходящему.

«1 декабря вечером отключили горячую воду и пустили тепло по батареям! Супер! Либо тепло, либо горячая вода! Диспетчер игнорит. Администрация тоже», — пишет один подписчиков сообщества, где выложили запись.

На его реплику отреагировала пресс-служба администрации Тихвинского района.

«Здравствуйте! Отопление на город подается в полном объеме. Могут быть проблемы в отдельно взятых квартирах или стояках. Если в квартире отсутствует тепло, нужно в индивидуальном порядке обратиться в управляющую компанию Вашего дома, контакты на квитанции по оплате коммунальных услуг. Если управляющая компания не принимает мер, рекомендуем Вам обратиться в комитет госжилнадзора. Данный комитет курирует работу управляющих компаний, должен помочь разобрать в ситуации», — гласит текст ответного сообщения.

Другая участница обсуждения из седьмого района пишет, что у нее в квартире тоже холодно: «В том году, зимой, ходили по дому в майках, спали, не замерзали, а сейчас даже спим в одежде».

9 декабря управляющая компания «Жильё» проводила замеры температуры воздуха в квартире Сергея, чтобы оценить качество прогрева отопительной системы в помещениях. Запрос на проведение работ поступил в УК от инспектора госжилнадзора Ленобласти. Процесс измерения, по словам нашего собеседника, проходил при температуре минус три градуса, когда по правилам температура наружного воздуха должна быть не выше минус пяти градусов.