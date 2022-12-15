«Дети спят в одежде под двумя одеялами»: что в Тихвине творится с отоплением?

Автор: Маргарита Константинова
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В редакцию ivbg обратились жители одного из домов первого микрорайона в Тихвине, в котором проблемы с отоплением. По словам обратившихся, в течение последних трех недель батареи чуть теплые, а на улице уже минусовая температура.
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Изображение: vk.com/tikhvinmoydom

Проблемы с отоплением продолжаются с конца ноября в доме №22 в первом микрорайоне Тихвина. Жители неоднократно обращались в УК «Жильё» и к дежурному городской администрации с просьбой решить вопрос с отоплением. Управляющая компания в ответ на запросы горожан сообщила, что нет перепада давления в системе.

«Батареи чуть теплые. На улице прогнозы до — 15 градусов. Наши дома самые, наверное, теплые в городе, а сейчас дети спят в одежде под двумя одеялами», — пояснил собеседник ivbg.ru Сергей.

Администрация планировала провести заседание по текущей проблеме жителей во вторник, 13 декабря 2022 года.

«В телефонном разговоре с ЖКО-1 получил ответ: «Виноваты теплосети». Теплосети отвечают, что все у них в норме, все вопросы к УК. В данном вопросе концов не найти. Звоним каждый день и мы, и соседи, и другие жители города, результата нет. Остается обогревать квартиру обогревателями и газом, что небезопасно. Мало того, что платим за отопление, так в добавок к этому, еще и газ с электричеством тратим для того же отопления», — поделился Сергей.

Другие жители города тоже недовольны тем, что, несмотря на то, что Тихвинскому району в начале декабря был выдан «Паспорт готовности к отопительному периоду 2022-2023», в городских домах есть проблемы с отоплением. Об этом в соцсети «ВКонтакте» выложили соответствующий пост, где тихвинцы выразили свое отношение к происходящему.

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Изображение: vk.com/tich_soroka
«1 декабря вечером отключили горячую воду и пустили тепло по батареям! Супер! Либо тепло, либо горячая вода! Диспетчер игнорит. Администрация тоже», — пишет один подписчиков сообщества, где выложили запись.

На его реплику отреагировала пресс-служба администрации Тихвинского района.

«Здравствуйте! Отопление на город подается в полном объеме. Могут быть проблемы в отдельно взятых квартирах или стояках. Если в квартире отсутствует тепло, нужно в индивидуальном порядке обратиться в управляющую компанию Вашего дома, контакты на квитанции по оплате коммунальных услуг. Если управляющая компания не принимает мер, рекомендуем Вам обратиться в комитет госжилнадзора. Данный комитет курирует работу управляющих компаний, должен помочь разобрать в ситуации», — гласит текст ответного сообщения.

Другая участница обсуждения из седьмого района пишет, что у нее в квартире тоже холодно: «В том году, зимой, ходили по дому в майках, спали, не замерзали, а сейчас даже спим в одежде».

9 декабря управляющая компания «Жильё» проводила замеры температуры воздуха в квартире Сергея, чтобы оценить качество прогрева отопительной системы в помещениях. Запрос на проведение работ поступил в УК от инспектора госжилнадзора Ленобласти. Процесс измерения, по словам нашего собеседника, проходил при температуре минус три градуса, когда по правилам температура наружного воздуха должна быть не выше минус пяти градусов.

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Изображение: фрагмент акта обследования квартиры по заявлению квартиросъемщика о нарушении качества отопления
«Но на улице минус три градуса. Эта температура не подходит для измерения. Заместитель директора УК «Жильё» сослался на регламент измерения температуры, сказав, что нет такого, есть только зима и лето. Но в выписке ГОСТ, как он сказал, говорится, что измерение температуры воздуха следует выполнять при температуре наружного воздуха не выше минус пяти градусов и проводить в центре помещения на высоте: 0,2, 0,5 и 1,7 метров от поверхности пола»

Также Сергей в общении с ivbg рассказал, что в воскресенье, 11 декабря, «из крана с горячей водой пошла холодная». В аварийной службе УК «Жильё» диспетчер, по его словам, не отправила аварийную бригаду для установления причины отсутствия горячего водоснабжения, ответив с места: «У меня один сантехник и тот не знает, что делать. Нужны наладчики и эти дома проблемные. Значит ситуация всем известна».

12 декабря ситуация обострилась. Районная администрация оповестила жителей, что с 1 дня зимы 2022 года произошло изменение размера платы населения за коммунальные услуги.

«В понедельник опять позвонили в аварийную службу УК «Жильё». Диспетчер ответила, что это все теплосети не дают давление. При чем тут давление и горячее водоснабжение? Также последовал ответ, что либо отопление, либо горячая вода. Им не запустить нормально. В этот же день администрация объявила о подорожании ЖКХ, а именно отопления и горячего водоснабжения», — озвучил он.
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Изображение: скриншот поста администрации Тихвинского района об увеличении оплаты за отопление и горячую воду

Сегодня с утра Тихвинская администрация сообщила Сергею, что текущая ситуация нормализуется «в течение двух-трех дней».

Дежурный по администрации Тихвина перенаправил ivbg с просьбой дать комментарий о проблеме в комитет ЖКХ. Там специалист пояснил, что организация все запросы граждан (телефонные и письменные) фиксирует в базу и переадресовывает их в управляющую компанию. Сотрудники УК впоследствии занимаются решением проблемы. На вопрос журналиста о том, сколько времени дается на устранение неполадок, собеседник ответил, что это зависит как от количества обращений, так и от конкретной ситуации: «может быть проблема с трубами, засор или еще что».

В УК «Жильё» отказались поделиться планами о решении проблемы по телефону.

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