«Дети спят в одежде под двумя одеялами»: что в Тихвине творится с отоплением?

Проблемы с отоплением продолжаются с конца ноября в доме №22 в первом микрорайоне Тихвина. Жители неоднократно обращались в УК «Жильё» и к дежурному городской администрации с просьбой решить вопрос с отоплением. Управляющая компания в ответ на запросы горожан сообщила, что нет перепада давления в системе.
Администрация планировала провести заседание по текущей проблеме жителей во вторник, 13 декабря 2022 года.
Другие жители города тоже недовольны тем, что, несмотря на то, что Тихвинскому району в начале декабря был выдан «Паспорт готовности к отопительному периоду 2022-2023», в городских домах есть проблемы с отоплением. Об этом в соцсети «ВКонтакте» выложили соответствующий пост, где тихвинцы выразили свое отношение к происходящему.
На его реплику отреагировала пресс-служба администрации Тихвинского района.
Другая участница обсуждения из седьмого района пишет, что у нее в квартире тоже холодно: «В том году, зимой, ходили по дому в майках, спали, не замерзали, а сейчас даже спим в одежде».
9 декабря управляющая компания «Жильё» проводила замеры температуры воздуха в квартире Сергея, чтобы оценить качество прогрева отопительной системы в помещениях. Запрос на проведение работ поступил в УК от инспектора госжилнадзора Ленобласти. Процесс измерения, по словам нашего собеседника, проходил при температуре минус три градуса, когда по правилам температура наружного воздуха должна быть не выше минус пяти градусов.
Также Сергей в общении с ivbg рассказал, что в воскресенье, 11 декабря, «из крана с горячей водой пошла холодная». В аварийной службе УК «Жильё» диспетчер, по его словам, не отправила аварийную бригаду для установления причины отсутствия горячего водоснабжения, ответив с места: «У меня один сантехник и тот не знает, что делать. Нужны наладчики и эти дома проблемные. Значит ситуация всем известна».
12 декабря ситуация обострилась. Районная администрация оповестила жителей, что с 1 дня зимы 2022 года произошло изменение размера платы населения за коммунальные услуги.
Сегодня с утра Тихвинская администрация сообщила Сергею, что текущая ситуация нормализуется «в течение двух-трех дней».
Дежурный по администрации Тихвина перенаправил ivbg с просьбой дать комментарий о проблеме в комитет ЖКХ. Там специалист пояснил, что организация все запросы граждан (телефонные и письменные) фиксирует в базу и переадресовывает их в управляющую компанию. Сотрудники УК впоследствии занимаются решением проблемы. На вопрос журналиста о том, сколько времени дается на устранение неполадок, собеседник ответил, что это зависит как от количества обращений, так и от конкретной ситуации: «может быть проблема с трубами, засор или еще что».
В УК «Жильё» отказались поделиться планами о решении проблемы по телефону.