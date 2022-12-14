Роскачество делится результатами исследования российских марок сливочного масла. С заметным отрывом лидирует только один бренд.

Так, специалисты системы мониторинга качества продуктов провели анализ 20 марок сливочного масла. Среди критериев, по которым проводился анализ, стали вкус, консистенция, запах и цвет.

Согласно итогам исследования, лучшим оказалось сливочное масло под брендом «То, что надо!». Продукт отвечает требованиям качества и имеет отличный вкус.