Роскачество назвало марку сливочного масла, которое можно смело брать

Автор: Анастасия Щербакова
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Роскачество делится результатами исследования российских марок сливочного масла. С заметным отрывом лидирует только один бренд. 

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Фото: pxhere.com

Так, специалисты системы мониторинга качества продуктов провели анализ 20 марок сливочного масла. Среди критериев, по которым проводился анализ, стали вкус, консистенция, запах и цвет.

Согласно итогам исследования, лучшим оказалось сливочное масло под брендом «То, что надо!». Продукт отвечает требованиям качества и имеет отличный вкус.

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08.12.2022 559
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