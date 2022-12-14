Работающим мамам объяснили, как получать сразу несколько выплат на детей

В следующем году женщины, воспитывающие одного и более ребенка, могут оформить несколько выплат.

Об этом пишет Госуслуги. Так, в 2023 году мамы смогут одновременно получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, единое пособие и выплату из маткапитала до 3 лет.

Важно знать:

— Уже назначенные выплаты семья может получать и дальше до конца срока.

— На детей, рожденных до 2023 года, можно получать выплаты по старым правилам вместо единого пособия.

— При отказе в едином пособии ранее назначенные выплаты не отменяются и не уменьшаются.