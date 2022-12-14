Власти поддержат: в России для разработчиков видеоигр создадут отдельный проект

Документ представит Минцифры в феврале будущего года.

Это следует из поручений вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сообщает газета «Коммерсант». По информации издания, Минобрнауки должно сформировать программу высшего и среднего специального образования для подготовки профильных кадров.

Отмечается, что сегодня в министерстве цифрового развития пройдёт совещание на эту тему, на него приглашены участники рынка, в том числе представители компаний 1С и VK.