Власти поддержат: в России для разработчиков видеоигр создадут отдельный проект

Документ представит Минцифры в феврале будущего года.
Это следует из поручений вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сообщает газета «Коммерсант». По информации издания, Минобрнауки должно сформировать программу высшего и среднего специального образования для подготовки профильных кадров.
Отмечается, что сегодня в министерстве цифрового развития пройдёт совещание на эту тему, на него приглашены участники рынка, в том числе представители компаний 1С и VK.
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08.12.2022 748