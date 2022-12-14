Александр Дрозденко наградил талантливую молодежь Ленобласти за победы в конкурсах и на олимпиадах

Губернаторские премии школьники и студенты получают в сфере образования, культуры и молодежной политики.

«В федеральном реестре талантливой молодежи почти 3 тысячи ребят из Ленинградской области. Это вызывает гордость и уважение, и ставит перед нами более амбициозные цели — чтобы этот реестр расширялся. Мы хотим, чтобы наших ребят заметили и готовы, в свою очередь, отмечать лучших. Мне хочется, чтобы это мероприятие послужило стимулом для ваших дальнейших побед. Огромное вам спасибо!», — подчеркнул глава региона.

По итогам 2022 года премию в размере 25 тысяч рублей получили 35 победителей, лауреатов и обладателей гран-при конкурсов. Кроме того, стипендиатами губернатора стали 20 одаренных студентов-первокурсников, находящихся в трудной жизненной ситуации, и студент из Выборга с ограниченными возможностями.

Как уже ранее писал ivbg.ru, одиннадцатиклассник из Разметелевской школы выиграл олимпиаду по искусственному интеллекту. А шесть студентов из Ленобласти борются за звание «Студент года-2022». В 2021 году две студентки из Ленинградской области прошли в очный финал Российской национальной премии «Студент года-2021». Финалистами стали Антонина Калинина из ГИЭФПТ (номинация «Творческая личность») и София Довбышенко из ЛГУ имени А. С. Пушкина (номинация «Интеллект года»).