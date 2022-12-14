Проезд в общественном транспорте Выборгского района подорожает с 2023 года

Стоимость проезда в общественном транспорте Выборгского района изменится с 1 января 2023 года. Цены утвердил комитет по тарифам и ценовой политики Ленобласти.
Так, с нового года проезд на общественном транспорте в Выборге будет стоить 37 руб., провоз багажа – 32 руб. Цена проезда на пригородных автобусах, которые проезжают больше двух населенных пунктов, увеличится с 4,17 руб. до 4,42 руб. за километр.
Стоимость проезда в границах Светогорска, Рощино, Каменногорска, Советского и по маршруту №18 «Ермилово — Приморск» будет стоить 32 руб.
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28.10.2022 521