Попова призвала тестировать на грипп всех россиян с симптомами ОРВИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным и правительством предложила тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ.

«Оперативным штабом под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой было принято решение использовать схему, которая была принята для ковида, для тестирования на ковид, — для тестирования на грипп. Мы оценили возможности. Возможности есть», — сказала она.

Попова уточнила, что отечественных тестов для этих целей достаточно, а лаборатории оснащены необходимым оборудованием. Тестирование позволит снизить риски для этих людей.