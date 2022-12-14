В Кремле опровергли слухи о возможном новогоднем или рождественнском перемирии с Украиной

Автор: Гузель Галимова
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Темы рождественского или новогоднего перемирия с Украиной нет в российской повестке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никаких предложений ни от кого не поступало, и такой темы нет на повестке дня», — сообщил представитель Кремля.

Песков накануне отметил, что о выводе российских войск из зоны спецоперации на Украине до конца года не может быть и речи.

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13.12.2022 392
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