В Петербурге накрыли подпольный цех по производству алкоголя

Сотрудники экономической полиции ликвидировали в Петербурге подпольный цех по производству алкоголя.
Изготовление и хранение спиртных напитков было организовано по трем адресам. Работа осуществлялась без соответствующей лицензии.
Во время обысков в гаражах оперативники изъяли различное оборудование и восемь тонн этилосодержащей жидкости. Также задержали уроженца одной из стран Средней Азии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Видео: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО
Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения в виде ограничения определенных действий.
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