В Петербурге накрыли подпольный цех по производству алкоголя

Сотрудники экономической полиции ликвидировали в Петербурге подпольный цех по производству алкоголя.

Изготовление и хранение спиртных напитков было организовано по трем адресам. Работа осуществлялась без соответствующей лицензии.

Во время обысков в гаражах оперативники изъяли различное оборудование и восемь тонн этилосодержащей жидкости. Также задержали уроженца одной из стран Средней Азии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения в виде ограничения определенных действий.