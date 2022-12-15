Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о защите Георгиевской ленты и наказании за ее осквернение.
За публичное осквернение предлагается ввести: юридическому лицу штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому лицу — до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Группа лиц наказываются штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.
Отметим, что в сентябре 2022 года петербуржец был оштрафован за георгиевскую ленточку на эстонской границе. Эстонские пограничники на два часа задержали россиянина. Они требовали, чтобы петербуржец выбросил георгиевскую ленточку в мусорное ведро, что он впоследствии сделал. При этом пограничники заставили россиянина заплатить штраф в 120 евро (около 7 тысяч рублей).