Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о защите Георгиевской ленты и наказании за ее осквернение.

«Значение Георгиевской ленты изменилось: если несколько лет назад она была связана только с Победой в Великой Отечественной войне, то сегодня она стала символом уважения ко всем защитникам Отечества в разные исторические периоды. И наша задача защитить наш сильный символ единства», — прокомментировала одна из авторов законодательной инициативы — зампредседателя комитета ГосДумы РФ по развитию гражданского общества, председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко..

За публичное осквернение предлагается ввести: юридическому лицу штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому лицу — до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Группа лиц наказываются штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Отметим, что в сентябре 2022 года петербуржец был оштрафован за георгиевскую ленточку на эстонской границе. Эстонские пограничники на два часа задержали россиянина. Они требовали, чтобы петербуржец выбросил георгиевскую ленточку в мусорное ведро, что он впоследствии сделал. При этом пограничники заставили россиянина заплатить штраф в 120 евро (около 7 тысяч рублей).