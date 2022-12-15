В России предметы гигиены взлетят в цене на 35% уже в ближайшее время

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

В России вводится пошлина на ввоз зарубежных товаров для гигиены.

Соответствующее постановление появилось на официальном портале правовой информации. В нем указывается, что пошлина на ввоз предметов гигиены из за увеличена на 35%.

В перечень вошли шампуни, средства для волос, пены и гели для бритья, зубные пасты и лосьоны. Также в списке значатся дезодоранты, чистящие и моющие средства.

Как считает финансовый консультант Татьяна Волкова, это непосредственно скажется на конечной цене товаров.

Пошлины — это та мера, которая будет напрямую влиять на конечную стоимость товара, и на потерю покупательной способности российского рубля. Ответ очевиден: точно подорожает все, что будет ввозиться из-за рубежа, прежде всего средства гигиены, — цитирует эксперта «А теперь внимание!».
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