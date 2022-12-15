Путин предложил выдавать ипотеку под 2% в новых регионах

Путин предложил предоставлять ипотеку на квартиры в новостройках для жителей новых регионов по ставке в 2% годовых.
«Особое решение предлагаю для новых регионов юго-запада России: Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Для жителей этих субъектов Федерации предлагаю предоставлять ипотеку для нового строительства, то есть жилья в новостройках по льготной ставке в 2%», — сказал Путин.
Он добавил, что пока объем жилищного строительства там ограничен, однако льготная ипотека послужит толчком для долгосрочного продления стройки.
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15.12.2022 25