Волонтеры из Ленобласти принесут праздник детям военнослужащих

Регион присоединился к Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» для детей военнослужащих-участников специальной военной операции.

«В этом году мы приняли решение поздравить детей ленинградцев, которые сейчас исполняют воинский долг в зоне СВО. Праздник в дома наших героев принесут областные волонтеры акции «Мы Вместе». Они передадут мальчишкам и девчонкам сладкие подарки», — отметил зампредседателя Правительства Ленобласти Владимир Цой.

Новогодние подарки для детей до 18 лет приобретены за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области.

Напомним, что все, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.