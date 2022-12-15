«Лыжные стрелы» снова запускают в Петербурге

Бесплатные электрички будут курсировать по выходным.
Пригородные поезда с бесплатным проездам запускают этой зимой в Петербурге — сообщает Мойка78. Впервые «Лыжные стрелы» будут ходить в оба выходных дня.
Бесплатно можно будет добраться из Петербурга в Токсово, Шапки и Орехово.
Расписание уже опубликовано. А билеты можно получить бесплатно в отделах физической культуры и спорта районных администраций города Санкт-Петербурга.
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15.12.2022 46