«Лыжные стрелы» снова запускают в Петербурге

Бесплатные электрички будут курсировать по выходным.

Пригородные поезда с бесплатным проездам запускают этой зимой в Петербурге — сообщает Мойка78. Впервые «Лыжные стрелы» будут ходить в оба выходных дня.

Бесплатно можно будет добраться из Петербурга в Токсово, Шапки и Орехово.

Расписание уже опубликовано. А билеты можно получить бесплатно в отделах физической культуры и спорта районных администраций города Санкт-Петербурга.