Ленинградские работодатели чаще всего ищут продавцов-консультантов и кассиров

К таким выводам пришли в сервисе поска работы hh.ru.

По информации пресс-службы hh.ru, в Ленобласти высокий спрос на специальности в торговой сфере.

Работодатели опубликовали более 9,5 тысячи вакансий в поиске продавцов-консультантов и кассиров.

Отмечается, что в тройку лидеров попали водители и менеджеры по продажам и по работе с клиентами.