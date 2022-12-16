Ленинградские работодатели чаще всего ищут продавцов-консультантов и кассиров

Автор: Александр Селиванов
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К таким выводам пришли в сервисе поска работы hh.ru.

По информации пресс-службы hh.ru, в Ленобласти высокий спрос на специальности в торговой сфере.

Работодатели опубликовали более 9,5 тысячи вакансий в поиске продавцов-консультантов и кассиров.

Отмечается, что в тройку лидеров попали водители и менеджеры по продажам и по работе с клиентами.

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