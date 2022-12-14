Минцифры не оценило идею Клишаса запретить уехавшим россиянам работать дистанционно

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

Министерство цифрового развития РФ не поддерживает инициативу сенатора Андрея Клишаса ограничить уехавшим россиянам возможность работать удаленно из за границы.

Об этом ведомство пишет в своем официальном Телеграм вечером, 14 декабря.

«Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей», — заявили в ведомстве.

Напомним, в Госдуму намерены внести законопроект, который позволит ограничивать удаленную работу россиянам, покинувших страну.

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