Минцифры не оценило идею Клишаса запретить уехавшим россиянам работать дистанционно

Министерство цифрового развития РФ не поддерживает инициативу сенатора Андрея Клишаса ограничить уехавшим россиянам возможность работать удаленно из за границы.

Об этом ведомство пишет в своем официальном Телеграм вечером, 14 декабря.

«Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей», — заявили в ведомстве.

Напомним, в Госдуму намерены внести законопроект, который позволит ограничивать удаленную работу россиянам, покинувших страну.