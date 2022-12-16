На Волхонском шоссе открыт сортировочный комплекс по переработке отходов

Завод построен «Невским экологическим оператором» в рамках реформы обращения с отходами.

«Хороший день для тех, кого действительно беспокоят вопросы экологии и обращения с отходами. Это «первая ласточка» в совместных планах и начинаниях, которые мы проводим с нашим соседом Санкт-Петербургом и Невским экологическим оператором. Очень важно, что мы переходим от планов к конкретной работе», — подчеркнул на открытии предприятия Александр Дрозденко.

Новый сортировочный комплекс по переработке отходов «Волхонка» планируется сделать и демонстрационной площадкой – здесь можно будет познакомиться с производством, с новыми технологиями переработки отходов.

Ввод его в эксплуатацию позволит снизить нагрузку на полигоны региона на 300 тысяч тонн отходов в год.

АО «Невский экологический оператор» приобрёл комплекс по переработке мусора на Волхонском шоссе в феврале 2022 года. В ходе модернизации корпуса оснастят современным оборудованием. Полный производственный цикл планируется ввести в 2023 году. В планах постройка нового цеха сортировки ТКО, увеличение мощности ещё на 400 тыс. тонн в год, запуск производства техногрунта из органики.