Сбер сделает клиентов бонусными миллионерами: банк проводит крупную акцию

Крупнейший банк страны проводит новогодний розыгрыш с простыми условиями.

Как пишет Сбер в своем официальном Телеграм-канале, до конца этого года клиенты банка могут получить 1 000 000 бонусов «СберСпасибо» в еженедельном розыгрыше. Главным призом станет 5 000 000 бонусов.

Чтобы участвовать в акции, требуется оплачивать покупки от 1 000 рублей с помощью SberPay: по QR коду или кнопкой SberPay в интернете.

Подробности акции по этой ссылке.