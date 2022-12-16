Сбер сделает клиентов бонусными миллионерами: банк проводит крупную акцию

Крупнейший банк страны проводит новогодний розыгрыш с простыми условиями.
Как пишет Сбер в своем официальном Телеграм-канале, до конца этого года клиенты банка могут получить 1 000 000 бонусов «СберСпасибо» в еженедельном розыгрыше. Главным призом станет 5 000 000 бонусов.
Чтобы участвовать в акции, требуется оплачивать покупки от 1 000 рублей с помощью SberPay: по QR коду или кнопкой SberPay в интернете.
Подробности акции по этой ссылке.
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