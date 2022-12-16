В Ленобласти наградили тех, кто принимает активное участие в улучшении жизни детей

Глава Ленобласти поздравил сотрудников института уполномоченного по правам ребенка

«За 10 лет были внесены важные изменения не только в областное, но и федеральное законодательство по очень многим вопросам материнства и детства. За время своего существования институт уполномоченного по правам ребенка стал неотъемлемой частью системы защиты прав и законных интересов наших детей», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор вручил почетные грамоты и благодарности сотрудникам аппарата, администраций муниципальных образований, общественным помощникам, председателям советов отцов районов и членам молодежного совета.

Как уже ранее писал ivbg.ru, депутаты Ленобласти единогласно избрали Сергея Шабанова омбудсменом по правам человека в регионе. До выборов, в соответствии с требованиями законодательства, кандидатура Сергея Шабанова была согласована и поддержана Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.