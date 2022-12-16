В Токсовском лесу восстановят дом Бабы Яги за счет неравнодушных жителей

Легендарную избушку на курьих ножках в Ново-Кавголовском лесопарке после пожара восстановят

Дом Бабы Яги раньше находился рядом с Чертовым мостом в парке семейного отдыха и экотуризма «Зубровник». Однако в мае 2022 года избушка на «курьих ножках» в Ново-Кавголовском лесопарке сгорела. Этот маленький памятник Токсовского парклесхоза курировали ребята из школьного лесничества, и последняя версия избушки была отстроена волонтерами в 2013 году при непосредственном участии РОО «Токсовские озера».

Члены организации «Токсовские озера» уже собрали на краудфандинговой платформе Planeta.ru более 300 тысяч рублей, которые необходимы для реализации проекта. Проект экспоната уже создан, волонтеры расчистили территорию под избушку, само здание построено, следующий этап – сушка, покраска и установка.