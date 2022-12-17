Юрист Светлана Краснянская рассказала о способах увеличения размера отпускных

Юрист Краснянская призвала россиян брать отпуск в марте, августе и октябре 2023 года.
Чтобы сумма отпускных была больше, необходимо брать отпуск в те месяцы, в которых число рабочих дней максимально. Об этом рассказала в интервью агентству «Прайм» руководитель HR службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.
Она пояснила, что ежегодный оплачиваемый отпуск рассчитывают с учетом среднего дневного заработка россиян, при этом размер оплаты рабочих дней превышает «стоимость» выходных или больничных дней.
Чтобы сумма отпуска была выше средней, то необходимо выбирать такие месяцы, в которых нет праздничных дней – это март, август и октябрь.
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06.12.2022 156