Пункт-пропуска на российско-эстонской границе в Ивангороде будет закрыт

Пересекать границу можно будет только пешком.
По информации издания «Мойка78«, в Ивангороде закроют автомобильный проезд пункте-пропуска. Все до в реконструкции дорожного полотна.
Реконструкция займёт 2-3 года. До конца ремонта пересечь границу смогут только пешеходы.
Отмечается, что реконструкция может начаться в конце весны или в начале лета 2023 года.
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29.11.2022 154