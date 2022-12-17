Пункт-пропуска на российско-эстонской границе в Ивангороде будет закрыт

Пересекать границу можно будет только пешком.

По информации издания «Мойка78«, в Ивангороде закроют автомобильный проезд пункте-пропуска. Все до в реконструкции дорожного полотна.

Реконструкция займёт 2-3 года. До конца ремонта пересечь границу смогут только пешеходы.

Отмечается, что реконструкция может начаться в конце весны или в начале лета 2023 года.