Tez Tour вернет средства клиентам, не сумевшим вылететь в Египет

Речь идёт о путешественниках, у которых рейсы были назначены в период с 15 по 19 декабря.

Как сообщили представители туроператора в интервью РИА Новости, находящиеся на курортах Красного моря туристы, в ближайшее время получат дополнительное уведомление о дате и условиях обратных вылетов.

Накануне авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет по 19 декабря включительно. Причины — ограничения на полёты и запреты на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также отсутствие разрешения Росавиации на использование альтернативных маршрутов.

Перевозчик отменил рейсы из Москвы в Египет 15 декабря. Росавиация рекомендовала iFly пересадить пассажиров на рейсы других авиакомпаний.