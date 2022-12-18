Следком Ленобласти предупредил об опасностях в зимний период

С наступлением холодов возрастает риск травмирования граждан, в том числе детей. Предупреждает следственное управление СК РФ по Ленобласти.

Особенную опасность представляет гололед, провал под лед при выходе на замерзшую поверхность воды, а также использование неисправных нагревательных приборов и другие нарушения правил пожарной безопасности. Также возрастает риск травмирования в результате падения на людей снега и льда с крыш зданий.

Каждый факт гибели и травмирования проверяется следственными органами СК России, при наличии оснований возбуждаются уголовные дела.

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В связи с этим руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий и сооружений рекомендуется принять исчерпывающие меры по регулярной и своевременной очистке подведомственной территории.

Жители, ставшие свидетелями ненадлежащей работы ответственных лиц, могут обратиться по соответствующим телефонам дежурных коммунальных служб.