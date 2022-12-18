В Ленобласти прошел заезд Дедов Морозов на лыжах и сноубордах

В субботу, 17 декабря, со склонов всесезонного курорта «Игора» в Ленобласти съехали на лыжах и сноубордах более 80 Дедов Морозов.

«Было три спуска. Один был организован с участием талисмана курорта – белого медведя с логотипом на груди и шарфиком, потом ехали инструкторы курорта с флагами, за ними – Деды Морозы», – сказал организатор заезда и основатель «Забега Дедов Морозов» Айдар Нуриев.

Участие в заезде было бесплатным: людям выдавали ски-пасс на шесть спусков и костюмы. Организатор выразил надежду, что в следующем году эта акция повторится с большим количеством участников.