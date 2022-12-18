Десять на одного: на парковке «Мега Дыбенко» мигранта избили битой и пырнули ножом

Массовая драка произошла поздно вечером 16 декабря на крытой парковке ТРК «Мега Дыбенко», расположенного в Кудрово Всеволожского района Ленобласти.
Очевидцы сообщили, что десять человек с битами и ножом избили мужчину и скрылись с места преступления. Пострадавшего — 21-летнего гражданина Таджикистана – в тяжелом состоянии увезла скорая помощь. Врачи диагностировали ножевое ранение груди в области сердца.
Известно, что пострадавший приехал в Россию в прошлом году на заработки и проживал в Кудрово. Устанавливаются все детали происшествия, злоумышленников разыскивают. Возбуждено. уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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08.12.2022 134