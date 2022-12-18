В Петербурге с 1 июля 2023 года повысят плату за содержание жилья

Тарифы на содержание жилья в Петербурге повысятся на 8,5% с 1 июля 2023 года. Изменения утвердил городской комитет по тарифам.

Тариф повысится для нанимателей государственного жилья и собственников квартир, которые не принимали на общем собрании решение о размере платы. Точный размер платежа будет зависеть от площади жилья, уровня благоустройства дома, от состава общедомового имущества и ряда других факторов.

«Содержание квартиры с наиболее характерной для Санкт-Петербурга степенью благоустройства, в которой на 1 человека приходится 25,95 кв. м, увеличится на 63,32 рублей и составит 808,60 рублей на человека в месяц»,— говорится в сообщении.

При этом в бюджете города предусмотрены средства для компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ, если доля таких расходов в общем доходе семьи превышает 14%.