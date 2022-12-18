В Петербурге с 1 июля 2023 года повысят плату за содержание жилья

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Тарифы на содержание жилья в Петербурге повысятся на 8,5% с 1 июля 2023 года. Изменения утвердил городской комитет по тарифам.

Тариф повысится для нанимателей государственного жилья и собственников квартир, которые не принимали на общем собрании решение о размере платы. Точный размер платежа будет зависеть от площади жилья, уровня благоустройства дома, от состава общедомового имущества и ряда других факторов.

«Содержание квартиры с наиболее характерной для Санкт-Петербурга степенью благоустройства, в которой на 1 человека приходится 25,95 кв. м, увеличится на 63,32 рублей и составит 808,60 рублей на человека в месяц»,— говорится в сообщении.

При этом в бюджете города предусмотрены средства для компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ, если доля таких расходов в общем доходе семьи превышает 14%.

Вам будет интересно
Экономист рассказала, от каких платежей по ЖКХ можно отказаться
Жильцы могут отказаться от ряда дополнительных услуг, которые предоставляет управляющая компания. От каких именно, рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных...
03.12.2022 464
Автор