Синоптик рассказал, когда в Ленобласти ждать оттепель

Минувшей ночью местами по Ленобласти температура воздуха опустилась до -19 градусов. Но уже вечером 18 декабря в регионе потеплеет до -1…-6 градусов.

В понедельник, 19 декабря, температура продолжит расти вверх и составит от 0 до +2 градусов, рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Однако визит атлантического тепла будет очень коротким — уже во вторник утром пойдет снег, образуется гололедица, температура воздуха опустится до -4…-6 градусов. Слабые морозы ожидаются и во вторник днем.

Но на этом «температурная чехарда не закончится», и во второй половине недели в Северную столицу вновь вернутся оттепели, отметил синоптик.