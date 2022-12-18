Названы самые популярные породы собак у россиян в 2022 году

Автор: Гузель Галимова
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Самой популярной среди россиян породой собак седьмой год подряд оказывается немецкий шпиц, следует из рейтинга, составленного Российской кинологической федерацией (РКФ).

На втором месте оказались чихуахуа, а вот на третьем — вельш корги пемброк. Ранее тройку лидеров замыкал йоркширский терьер, теперь же они сместились на пятую строчку рейтинга.

Также в десятку популярных пород вошли немецкая овчарка, французский бульдог, пудель, джек рассел терьер, лабрадор-ретривер.

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17.12.2022 66
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