Названы самые популярные породы собак у россиян в 2022 году

Самой популярной среди россиян породой собак седьмой год подряд оказывается немецкий шпиц, следует из рейтинга, составленного Российской кинологической федерацией (РКФ).
На втором месте оказались чихуахуа, а вот на третьем — вельш корги пемброк. Ранее тройку лидеров замыкал йоркширский терьер, теперь же они сместились на пятую строчку рейтинга.
Также в десятку популярных пород вошли немецкая овчарка, французский бульдог, пудель, джек рассел терьер, лабрадор-ретривер.
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17.12.2022 66