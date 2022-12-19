Вандалы повредили сердце с надписью «Мариуполь» на Дворцовой площади

Автор: Гузель Галимова
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Неизвестные вандалы испортили композицию с символическими сердцами Петербурга и Мариуполя на Дворцовой площади. Инсталляцию в честь побратимства уже разбирают. 

Сердца исписали надписями черной краской — в них содержались обвинения и оскорбления. Вандалов разыскивают.

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Фото: t.me/bloodysx

Композиция, символизирующая побратимские отношения Петербурга и Мариуполя, появилась на главной площади города в начале этой недели.

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07.10.2022 242
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