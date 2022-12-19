Вандалы повредили сердце с надписью «Мариуполь» на Дворцовой площади

Неизвестные вандалы испортили композицию с символическими сердцами Петербурга и Мариуполя на Дворцовой площади. Инсталляцию в честь побратимства уже разбирают.

Сердца исписали надписями черной краской — в них содержались обвинения и оскорбления. Вандалов разыскивают.

Композиция, символизирующая побратимские отношения Петербурга и Мариуполя, появилась на главной площади города в начале этой недели.