Вандалы повредили сердце с надписью «Мариуполь» на Дворцовой площади

Неизвестные вандалы испортили композицию с символическими сердцами Петербурга и Мариуполя на Дворцовой площади. Инсталляцию в честь побратимства уже разбирают.
Сердца исписали надписями черной краской — в них содержались обвинения и оскорбления. Вандалов разыскивают.
Композиция, символизирующая побратимские отношения Петербурга и Мариуполя, появилась на главной площади города в начале этой недели.
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07.10.2022 242