На трассе «Сортавала» очевидцы вытащили из салона горящего автомобиля водителя, но он уже был мертв

ДТП произошло сегодня ночью, 19 декабря, на 42-м километре трассы «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти – горел легковой автомобиль.

На месте работали два пожарных расчета — машину тушили восемь человек, задействовав две единицы техники. Через час возгорание полностью ликвидировали.

До прибытия пожарных очевидцы вытащили из машины водителя. Прибывшая на место происшествия бригада «скорой» констатировала его смерть.

Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.