В Петербурге три ночи подряд будут закрывать движение по Биржевому мосту

Биржевой мост в Петербурге закроется для движения транспорта и пешеходов на три ночи подряд в связи с работами по монтажу и наладке оборудования.

Как сообщила пресс-служба ГБУ «Мостотрест», движение по переправе закроется с 19 по 22 декабря, ограничения будут действовать в одно и то же время с 2:00 до 4:55.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.

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Напомним, в конце ноября по Биржевому мосту было открыто движение транспорта после ремонта, который стартовал осенью прошлого года. Окончательно завершить все работы планируют в конце мая 2023 года.