Путин подписал закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рубля в 2023 году

МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента.

Владимир Путин подписал федеральный закон, определяющий минимальный размер оплаты труда на грядущий год в размере 16 242 рубля. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Рост МРОТ составляет 6,3 процента к предыдущему году.

МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента, а его соотношение с медианной зарплатой за прошлый год превысит сорок пять процентов. Прежде это соотношение составляло сорок два процента.

В этом году МРОТ повышали дважды: с первого января его увеличили до 13 890 рублей, с начала лета — до 15 279 рублей.