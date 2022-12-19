В Ленобласти стали известны «Лучшие в туризме-2022»

Награды получили самые интересные туристические маршруты и проекты, наиболее комфортные гостиницы, лучшие туристские события и публикации

«Туризм в Ленинградской области — одна из перспективных отраслей экономики. Поток туристов в наш регион неуклонно растет: с 2012 года он увеличился в 2,5 раза и в прошлом году составил 5,7 млн туристов и экскурсантов. Завершая год, мы традиционно награждаем тех, кто принимал и размещал туристов, делал их отдых интересным и запоминающимся», — отметил председатель комитета по культуре и туризму Ленобласти Евгений Чайковский.

Гран-при конкурса в номинации «Туристское открытие 2022 года» в этом году получил Палеопарк «Путилово». Лучшим проектом по развитию туризма» стала региональная инициатива по созданию экологических троп на особо охраняемых природных территориях «Тропа 47». Тематический парк «Наша Арктика» в Выборгском районе, посвященный исследованию арктических регионов и судьбе полярников, победил в номинации «Лучший проект по детскому туризму».

С полным перечнем победителей и призеров конкурса можно ознакомиться здесь.

С маршрутами, разработанными в Ленобласти в рамках проекта «Серебряное ожерелье России», можно познакомиться на официальном туристическом портале Ленобласти.

Отметим, что двухдневный маршрут «Истории и тайны Средневекового Выборга» внесен в перечень национальных. Его создали в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». А «Рыбный» фестиваль «взял» второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» по версии Russian Event Awards.

Кроме того, в регионе развит событийный туризм. Ежегодно в разных районах области проходит более 400 событийных мероприятий, подробнее — на сайте.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти открылось множество туристических маршрутов. Одним из самых масштабных проектов и любимым маршрутом у туристов стала «Государева дорога» — это новый туристический маршрут, который объединил Тверскую, Московскую, Новгородскую и Ленобласти и познакомит гостей с историей Российского императорского дома. Также в Ленобласти открылся новый туристский маршрут по рекам и озерам Карельского перешейка. По пути туристы могут не только посетить многочисленные достопримечательности Ленинградской области ─ Выборгский замок, крепость Корела, православные церкви, лютеранские кирхи, руины гидротехнических сооружений и старинных хуторов, но также отправиться за ягодами и грибами. Подробная карта маршрута размещена на сайте.