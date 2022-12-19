Поликлиника в Мурино сможет принимать до 200 маленьких пациентов в день уже в январе

Параллельно в Мурино ведется строительство взрослой поликлиники

Сейчас амбулаторно-поликлиническое учреждение проходит процедуру по лицензированию. Расположена поликлиника в пристройке к жилому дому на Воронцовском бульваре, 21, корпус 1,

«В первую очередь в поликлинике будут вести прием педиатры и стоматолог, будут работать процедурный и прививочный кабинеты. При этом поиск специалистов других категорий для поликлиники продолжится. Параллельно ведется строительство взрослой поликлиники», – подчеркнул зампредседателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

Взрослую поликлинику строит подрядчик «Высотспецстрой». Срок окончания строительства ― в первом квартале 2024 года. Деньги на строительство — 1,1 млрд рублей выделили из областного и федерального бюджетов. Согласно техническому заданию, поликлиника будет рассчитана на 600 посещений в сутки: 440 взрослых и 160 детей.