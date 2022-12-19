В Выборге пройдут соревнования по лыжным гонкам VyborgSKI 

Соревнования по лыжным гонкам пройдут 19 февраля в Выборге. VyborgSKI откроет сезон 2023 года от серии стартов Tour De Vyborg, в который входят еще шесть мероприятий: VyborgRun, VyborgSwim, VyborgSwim Castle, VyborgTri, VyborgSUP.
Для участников подготовили четыре дистанции протяженностью 5, 10, 20, 30 км. Также, будут организованы пункты питания. Все финишировавшие получат фирменные медали Tour De Vyborg, а победителям достанутся кубки и призы.
Зарегистрироваться для участия в соревнования по лыжным гонкам можно здесь.
Ознакомиться с программой и схемой трасс можно на официальном сайте мероприятия.
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