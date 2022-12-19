Началась СМС-рассылка с предупреждением об обстрелах

В Белгородской области не спокойно.

— РСЧС: ведется обстрел г. Белгорода. Спуститесь в подвал (укрытие), — такое сообщение получили по СМС жители Белгорода — рассказывает Фонтанка.ру.

В результате обстрелов в Белгородской области пострадало восемь человек, один находится в реанимации. Сообщается также о том, что один мужчина погиб.

Чудом выжили попавшие под обстрел дети. Они находились в самом эпицентре вместе со своими родителями.

Ранее доброволец из Ленобласти, освободившийся из украинского плена, дал интервью