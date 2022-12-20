Между Петербургом и Выборгом в новогодние праздники запустят ретропоезд «Лахта»

На новогодних каникулах из Петербурга в Выборг запустят отреставрированную ретроэлектричку «Лахта».

Как рассказали в пресс-службе РЖД, поезд будет курсировать ежедневно со 2 по 8 января. Из Финляндского вокзала Петербурга он будет выезжать в 08:30, в Выборг прибудет в 11:45. Обратно электричка отправится в 17:30 и прибудет в 21:00.

На пути состав будет останавливаться в Токсово, Кавголово, Орехово, у платформы «Игора» и Каменногорске. На последней станции можно будет пересесть на «Ласточку» до Сортавалы.

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Ретропоезд «Лахта» состоит из десяти вагонов ЭР2К-980, выпущенных 50 лет назад. Интерьеры вагонов выполнены в стилистике 70-х и 80-х годов. Внутри присутствуют USB-розетки для зарядки телефонов и установлены современные санузлы.