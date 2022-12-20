Прожиточный минимум в Ленобласти вырастет на 747 рублей в 2023 году

Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу и после этого будет подписан губернатором Александром Дрозденко.
С 1 января 2023 в Ленобласти прожиточный минимум на душу населения увеличится с 14 059 руб. до 14 806 руб, для трудоспособного населения — с 15 324 до 16 139, для пенсионеров — с 12 091 до 12 733, для детей — с 13638 до 14 362 рублей.
В России прожиточный минимум в следующем году составит 14 375 рублей. Путин ранее подписал соответствующий закон.
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19.12.2022 64