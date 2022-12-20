Раскрыт размер пенсий у депутатов Госдумы

Бывшие парламентарии получают в разы больше денег, чем рядовые граждане даже на пенсии.
Кроме высокой зарплаты во время работы, депутаты Госдумы также имеют преимущества и после выхода пенсию. Пожалуй главное из них — это размер пенсии.
Как пишет портал «Кабинет пенсионера», пенсия депутатов складывается из:
- страховая часть (начисляется в равной степени для всех жителей страны, зависит от заработной платы и стажа);
- доплата за трудовой стаж в Госдуме (прибавляет 55-75% от денежного вознаграждения депутата к страховой части);
- дополнительное ежемесячное обеспечение с выплатами, размер которых рассчитывается для депутатов отдельно.
Проработавшие в парламенте депутаты 10 лет получают надбавку в размере 55% от заработной платы. Если срок больше, то доплата составит уже 75%.
Таким образом пенсия у депутатов может доходить до 100 тысяч рублей.
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