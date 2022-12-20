Раскрыт размер пенсий у депутатов Госдумы

Бывшие парламентарии получают в разы больше денег, чем рядовые граждане даже на пенсии.

Кроме высокой зарплаты во время работы, депутаты Госдумы также имеют преимущества и после выхода пенсию. Пожалуй главное из них — это размер пенсии.

Как пишет портал «Кабинет пенсионера», пенсия депутатов складывается из:

страховая часть (начисляется в равной степени для всех жителей страны, зависит от заработной платы и стажа);

доплата за трудовой стаж в Госдуме (прибавляет 55-75% от денежного вознаграждения депутата к страховой части);

дополнительное ежемесячное обеспечение с выплатами, размер которых рассчитывается для депутатов отдельно.

Проработавшие в парламенте депутаты 10 лет получают надбавку в размере 55% от заработной платы. Если срок больше, то доплата составит уже 75%.

Таким образом пенсия у депутатов может доходить до 100 тысяч рублей.