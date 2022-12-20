В Подпорожье после масштабного ремонта открылся детский сад

В Ленобласти после реновации открылся Подпорожский детский сад №21.

В дошкольном учреждении полностью заменили системы отопления и водоснабжения, электрику, а также обновили медицинский блок и актовый зал. Кроме того, там появились физкультурный зал и кабинет психолога, новая мебель и интерактивное оборудование.

Фото: Администрация Подпорожского района

Ремонт в детском саду был сделан на средства, предоставленные в качестве субсидий в рамках госпрограммы «Современное образование Ленинградской области».