В Подпорожье после масштабного ремонта открылся детский сад

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти после реновации открылся Подпорожский детский сад №21.

В дошкольном учреждении полностью заменили системы отопления и водоснабжения, электрику, а также обновили медицинский блок и актовый зал. Кроме того, там появились физкультурный зал и кабинет психолога, новая мебель и интерактивное оборудование.

В Подпорожье после масштабного ремонта открылся детский сад реновация, Подпорожье, Ленобласть, детский сад
В Подпорожье после масштабного ремонта открылся детский сад реновация, Подпорожье, Ленобласть, детский сад
В Подпорожье после масштабного ремонта открылся детский сад реновация, Подпорожье, Ленобласть, детский сад
В Подпорожье после масштабного ремонта открылся детский сад реновация, Подпорожье, Ленобласть, детский сад
В Подпорожье после масштабного ремонта открылся детский сад реновация, Подпорожье, Ленобласть, детский сад
В Подпорожье после масштабного ремонта открылся детский сад реновация, Подпорожье, Ленобласть, детский сад
Фото: Администрация Подпорожского района

Ремонт в детском саду был сделан на средства, предоставленные в качестве субсидий в рамках госпрограммы «Современное образование Ленинградской области».

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