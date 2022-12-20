В Подпорожье после масштабного ремонта открылся детский сад

В Ленобласти после реновации открылся Подпорожский детский сад №21.
В дошкольном учреждении полностью заменили системы отопления и водоснабжения, электрику, а также обновили медицинский блок и актовый зал. Кроме того, там появились физкультурный зал и кабинет психолога, новая мебель и интерактивное оборудование.
Фото: Администрация Подпорожского района
Ремонт в детском саду был сделан на средства, предоставленные в качестве субсидий в рамках госпрограммы «Современное образование Ленинградской области».
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