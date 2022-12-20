Об этом сервис напомнил на своем сайте.

Уже в январе возможность выгодно оплатить государственные пошлины на Госуслугах пропадет.

Сейчас россияне смогут сэкономить на оформлении российского паспорта (1050 рублей вместо 1500 рублей, загранпаспорт на пять лет (1400 рублей вместо 2000 рублей), водительское удостоверение ( 1400 рублей вместо 2000 рублей).