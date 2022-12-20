Госдума приняла закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент

Госдума приняла законопроект, в рамках которого георгиевские ленты приравниваются к символам воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Согласно принятому закону, за публичное осквернение георгиевской ленты юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей, физическому — до 3 млн или лишение свободы сроком до трех лет. Если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, сумма штрафа доходить до 5 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

Любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.