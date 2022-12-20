Новые бренды будут производить электронику и бытовую технику.

Теперь на «Яндекс.Маркете можно заказать первые товары из линейки электроники и бытовой техники, представленные брендами Tuvio и Vionic — сообщили «РИА Новости».

Ещё в конце лета компания выступила с заявлением о том, что собирается зарегистрировать собственные торговые марки, а также начала выпускать детские товары.

Уже сейчас на онлайн-платформе «Яндекса» можно приобрести телевизоры, а в скором времени покупателям станут доступны холодильники и другая бытовая техника.

Помимо всего прочего компания занимается выпуском зарядных устройств под торговой маркой Commo. В планах было дальнейшее производство аксессуаров для телефонов.

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