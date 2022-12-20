Коммерсант: продажи туров за рубеж в России вырастут по итогам 2022 года

Турфирмы в этом году увеличили денежный оборот. Однако произошло это не благодаря росту туристического потока, а за счёт того, что в среднем организованные поездки за рубеж поднялись в цене на 30 процентов к уровню прошлого года. Такие данные приводят участники рынка.

По данным издания «Коммерсант«, по итогам 2022 года оборот рынка организованных туров за рубеж вырастет по сравнению с показателями 2021 года на 11-22 процента и составит около 330 миллиардов рублей. Причём сам турпоток за рубеж по итогам уходящего года прогнозируют на уровне 8 миллионов человек. Это почти сопоставимо с уровнем прошлого года, когда за рубеж отправилось на миллион россиян больше.

Впрочем, что касается доковидных времён, то до этих показателей ещё очень далеко. По сравнению с 2019 годом оборот турбизнеса в этом году будет меньше более чем на 30 процентов, а турпоток снизится на 11 миллионов человек (в 2019-м за границу съездили 19 миллионов россиян).

Эксперты отмечают, что средний чек при оплате тура в этом году поднялся до 116,6 тысяч рублей (то есть сразу на 30 процентов). При этом по ряду направлений средняя стоимость выросла ещё больше. Так, тур в Турцию в среднем обходился россиянам почти в 150 тысяч рублей (или на 57 процентов больше, чем раньше).