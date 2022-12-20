Роскачество провело проверку мягких игрушек Хагги Вагги

Из 18 торговых марок 9 не имели соответствующих сертификатов.
По результатам проверки выяснилось, что большинство игрушек попросту опасны, имеют повышенное содержание токсичных веществ. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале Роскачества.
«Яндекс.Маркет», «Ozon» и «Wildberries» тут же сняли игрушки недобросовестных производителей с продажи, «Детский Мир» заблокировал поставки, а «Азбука Детства» вывела указанные модели из ассортимента.
Ранее Роскачество назвало лучшие российские марки крабовых палочек