Роскачество провело проверку мягких игрушек Хагги Вагги

Из 18 торговых марок 9 не имели соответствующих сертификатов.

По результатам проверки выяснилось, что большинство игрушек попросту опасны, имеют повышенное содержание токсичных веществ. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале Роскачества.

«Яндекс.Маркет», «Ozon» и «Wildberries» тут же сняли игрушки недобросовестных производителей с продажи, «Детский Мир» заблокировал поставки, а «Азбука Детства» вывела указанные модели из ассортимента.

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