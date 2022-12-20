Фото: маленький мальчик попал под снегоуборочный трактор в Мурино

Как сообщают «Невские Новости», 19 декабря на дороге между Муринским центром образования № 1 и бульваром Менделеева в Мурино снегоуборочный трактор наехал на несовершеннолетнего ребенка.

Фото: nevnov.ru

Мальчик начал переходить дорогу, трактор в этот момент стал сдавать назад. Как сказал водитель, ребенок оказался в слепой зоне, он его не заметил и задел колесом ногу.

Мальчику оказали помощь в травмпункте: рентген показал, что ребенку ничего не сломали, и он отделался ушибом. Сейчас пострадавший находится дома и идет на поправку, хотя отек на ноге еще достаточно сильный.