Мокрый снег и до +2°C – погода в Ленобласти на 21 декабря

В среду, 21 декабря, жителей Ленобласти ждет облачная погода.
Ночью в большинстве районов пройдет небольшой снег, местами умеренный. Утром и днем прогнозируют мокрый снег, снег, в западных и центральных районах переходящий в дождь. Местами гололед, налипание мокрого снега.
Ветер южный, юго-западный умеренный порывистый. Температура воздуха ночью -5…-10°C, местами до -13°C, днем -3…+2°C. На дорогах гололедица, сложная обстановка.
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19.12.2022 119